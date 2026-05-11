Vuelve la campaña de vacunación en las escuelas: todas las vacunas disponibles con previa autorización de los padres

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Dirección de Educación Inicial y Primaria anunciaron el regreso de la campaña de vacunación en las escuelas.

Comienza a fin de mes pero desde este lunes 11, y en los próximos días, llegará la información con el plan a cada escuela, en una estrategia coordinada con la Comisión Nacional Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

Gerardo Bruzzone, subdirector general de la Salud, dijo que el foco estará puesto en las vacunas que reciben los niños a los 5 y a los 11 años, el llamado “refuerzo escolar”.

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No obstante estarán disponibles todas las vacunas que integran el esquema obligatorio de vacunación, más las opcionales, como la de la gripe, entre otras.

Las escuelas tendrán formularios para que completen los padres y dejen constancia allí de qué vacunas autorizan para sus hijos y cuáles no.

Bruzzone aseguró que el plan está diseñado para saber qué vacuna le falta y le corresponde a cada niño, con nombre y apellido. De esta forma llegarán los vacunadores a las escuelas sabiendo qué dosis le darán a cada niño, si corresponde. Puede ser que un niño tenga todas las vacunas al día y no requiera ninguna.

El jerarca destacó que en edades tempranas, en los niños de 1 y 2 años, la cobertura de vacunas ronda el 97%, pero que baja al 90% en niños de edad escolar.

Selva Pérez, subdirectora general de Inicial y Primaria, destacó que “hace mucho tiempo que se dejó de hacer esta acción en las escuelas”, y agregó: “Entendimos como Estado uruguayo que si tenemos foco en la infancia tenemos que pensar en acercarle la posibilidad de la vacunación a cada niño, a cada niña que lo necesite, siempre que la familia lo autorice”, aclaró.