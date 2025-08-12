RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGAN HOMICIDIO

Cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo; vehículo pertenece a exjuez desaparecido

El auto estaba totalmente quemado en un descampado, entre las calles Emilio Ravignani y camino Felipe Cardoso.

El cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo. El auto es de un abogado y exjuez penal que lleva varios días desaparecido, pero los restos aún no fueron identificados.

El cráneo y otros huesos humanos fueron hallados este lunes en el baúl de un auto quemado en un descampado cerca de una estación de UTE. La zona es próxima a Parque Guaraní y el barrio Ideal.

En el descampado, ubicado entre las calles Emilio Ravignani y camino Felipe Cardoso, estaba el vehículo marca Volkswagen totalmente quemado. En el interior del baúl, fueron hallados partes de un cuerpo totalmente incinerado. Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el cuerpo no estaba completo.

En el lugar, trabajó personal del Departamento de Homicidios de la Policía y de Policía Científica en el relevamiento de la escena. Los investigadores tratarán de determinar desde cuando se encontraba el vehículo en el lugar y cuándo fue prendido fuego.

