"Obtuvo la libertad producto de trabajo y estudio", dijo abogado de Betito Suárez

Consultado sobre si se van a tomar algunas medidas con el vehículo propiedad de Suárez que utiliza el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó que nunca quiso tocar con su defendido ese tema. “Lo que sí fue como una suerte de ninguneo hacia él. Como se denomina un trofeo de guerra pero, no daba, no daba”, expresó. Y agregó: “No se tomó bien”. Según el abogado, la ley de estupefacientes permite que los objetos producto del ilícito, en este caso, el vehículo, puedan ir a remate.

Consultado sobre si considera que el ministro hizo un uso incorrecto de la camioneta, Puppo dijo que “me parece que no da”. Y añadió: “Si bien se permite, hay mecanismos que lo permiten, no es usual. Desde el punto de vista ético me parece que no da”.