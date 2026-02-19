RECIBÍ EL NEWSLETTER
Observatorio Astronómico Los Molinos: escruta nuestro cielo y trabaja en investigación y divulgación científica

Subrayado visitó el lugar ubicado en el Montevideo rural, una institución dependiente del Ministerio de Educación y Cultura que funciona desde 1994 con cinco instrumentos para observación que son operados por estudiantes, docentes y astrónomos.

En Montevideo rural, casi sobre Canelones, se esconde un tesoro nacional: el Observatorio Astronómico Los Molinos, que escruta nuestro cielo y trabaja en investigación y divulgación científica.

La institución, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, funciona desde 1994 con cinco instrumentos para observación, que son operados por estudiantes, docentes y astrónomos.

La docente del observatorio, Andrea Maciel, dijo a Subrayado que se dedican a la investigación y a la divulgación a través de redes sociales. Reciben visitas didácticas como la de escolares, de lunes a viernes, y las visitas de público en general, un sábado al mes próximo al creciente de la luna en horario crepuscular.

Seguí leyendo

Las visitas para todo público se divulgan a través de las redes sociales y los interesados en realizar las visitas didácticas pueden comunicarse por mensaje privado también por las redes.

"En cuanto a investigación, ahora estamos un poco limitados por la calidad del cielo, pero se trabaja con cuerpos menores del sistema solar", comentó.

Maciel indicó que el cielo de hace 30 años no es el mismo debido a la expansión de Montevideo y del área metropolitana, por lo que ahora no se puede observar con la libertad de antes.

A principios del 2000 en Uruguay, descubrieron dos asteroides: Vaimaca y Guyunusa, nombrados en honor a los últimos charrúas. "Después hay otros asteroides no descubiertos desde aquí, pero que también tienen nombres de uruguayos", contó.

Es común que se relacione a los observatorios con posibles avistamientos de objetos no identificados. "Tenemos muchos reportes, tanto de eso como de posibles, objetos que caen", dijo.

El mes de febrero es particularmente interesante en nuestro cielo: comienza un fenómeno de alineación que se puede apreciar sobre el horizonte.

Por más información en las redes del OALM: instagram/x @oalmuruguay, facebook: Observatorio Astronómico Los Molinos.

