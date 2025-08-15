Ministra de Transporte habló de las obras en puente de bulevar Artigas y cómo funcionará el tránsito en la zona

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, se refirió este viernes a las obras en el puente de bulevar Artigas que sufrió daño estructural tras ser impactado el 14 de julio por un camión que cruzó por debajo excedido de altura.

"Llevó su tiempo por la magnitud daño", indicó la ministra, quien recordó que además de los técnicos del MTOP se contrató a expertos externos para definir la intervención a realizar en coordinación con la Intendencia de Montevideo.

Etcheverry sostuvo que con la comuna se estableció la mejor forma para canalizar el tránsito en un punto considerado "neurálgico de la capital".

La IMM informó en las últimas horas que las obras comenzarán el lunes 18 de agosto y se extenderán por 16 semanas con un costo en el entorno de un millón de dólares.

Por ejemplo, la ministra afirmó que se debe facilitar la conexión de la calle Convenio (paralela al tramo elevado del acceso por bulevar Artigas). Indicó que habrá una intervención con semáforos mientras dure la obra para facilitar el tránsito. En cuanto al transporte de carga, se canalizará por 12 de Diciembre y por Uruguayana.

Etcheverry mantuvo una reunión con el intendente de Salto, Carlos Albisu, y demás autoridades del departamento. En el encuentro, uno de los temas conversados fue la propuesta para la construcción de una doble vía de acceso a la ciudad de Salto desde La Gaviota hasta las termas del Daymán.