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APUESTA CULTURAL

Obra de teatro "El Bataraz", de Rosencof, se presentó en la Unidad 4E de la cárcel de Santiago Vázquez

“El Bataraz” es un unipersonal basado en la novela de Mauricio Rosencof “Memorias del Calabozo”, que se desarrolla dentro de la cabeza de un privado de libertad. En palabras del propio autor: “En este preso están todos los presos”.

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La obra de teatro “El Bataraz”, basada en la novela de Mauricio Rosencof, se presentó en la Unidad 4 E del complejo carcelario Santiago Vázquez, como parte de la apuesta cultural y educativa del complejo carcelario.

Subrayado visitó la unidad de mínima seguridad que tiene la particularidad de ser el paso previo a la libertad de los privados de libertad que comienzan a vislumbrar su vuelta a la sociedad.

Los tres módulos están habitados por 250 personas.

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Maximiliano Cambón explicó a Subrayado que tienen un eje fuerte en lo que refiere a trabajo y estudio, como herramientas fundamentales para la vida de los presos. "Este último tiempo intentamos como involucrar más a la gestión cultural que nos parece una pata muy importante y que estaba como en el debe", dijo.

Además de la obra de teatro realizan actividades culturales de candombe, el ajedrez, deporte, pueden terminar Educación Primaria y Secundaria y avanzar en nivel terciario.

En estos módulos de seguridad mínima, la vida en el afuera es inminente, y cada privado de libertad lo vive distinto.

"Tenés a personas que llegan a este lugar después de un esfuerzo muy enorme y que valoran muchísimo esta oportunidad de poder generarse herramientas, para el afuera no solo a nivel educativo sino también a nivel laboral y, después tenés otras personas que también lo hacen porque es una posibilidad de redimir condena", señaló.

“El Bataraz” es un unipersonal basado en la novela de Mauricio Rosencof “Memorias del Calabozo”, que se desarrolla dentro de la cabeza de un privado de libertad. En palabras del propio autor: “En este preso están todos los presos”.

Agustín Camacho contó que hace unos años dicta clases en la comunidad educativa del módulo 4 y a raíz de esto, el personaje del Bataraz que tomó "cosas de esos alumnos y alumnas trans que tuve, de experiencias que me habían contado sobre todo con respecto a la salud mental, al encierro. Esta obra lo que trata justamente es de la soledad, de la autosuperación, de cómo el arte sana y me parecía super importante el poder traer El Bataraz acá, al Comcar", manifestó.

Camacho contó que continuarán recorriendo otros centros penitenciarios con la obra.

El intercambio luego de la función se prestó para la reflexión sobre las diferentes situaciones que llevaron a cada uno a terminar en la cárcel y, además para dejar mensajes a quienes todavía están a tiempo de evitarlas.

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