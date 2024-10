"Nunca hablé con Marcelo y tendrá sus motivos", dijo Cavani sobre Bielsa y habló de su decisión de dejar la Celeste

"Siempre hay cositas que por ahí te ayudan a tomar la decisión, pero yo quería dedicarme a esta experiencia que estaba viviendo", remarcó en referencia a Boca y agregó: "No te voy a decir que no era hermoso ponerme la camiseta de mi país. Es hermoso, es lindísimo, pero bueno, hay otros a los que les está tocando y les deseo lo mejor".

En ese sentido, dijo que le hubiese gustado irse de otra forma, pero habló de ser realista y de aceptar las cosas como vienen. "Me hubiera gustado capaz jugar un partido, haber hecho dos goles. Irme así, campeón. Si fuera así, todos nos iríamos como campeones del mundo. Llegó un punto. Ya está”.

Además, afirmó que con Marcelo Bielsa nunca habló, pero dejó en claro que respeta las decisiones del técnico respecto a las convocatorias para Eliminatorias.

"Nunca tuve relación, nunca hablé con él. Nunca hablé con Marcelo y tendrá sus motivos y yo trato de ver las cosas de esa manera y muchas veces no sabés por qué motivo hay ciertos tipos de comportamiento. A veces hay otros tipos de intereses o de decisiones y por ahí no es solamente de un entrenador. Y hay un montón de cosas que pasan en el fútbol. Es tan difícil en esa parte, en todo lo que es atrás, el detrás de escena, el detrás del fútbol, que el jugador desconoce y va descubriendo con los años y con el tiempo. Es inútil muchas veces perder el tiempo y detenerse ahí", contó Cavani.

“Y tendrá sus motivos él y si fue a propósito o no para que los grandes vayamos dejando ya nuestra Selección no lo sé. Que tome sus decisiones. Le deseo y le voy a desear siempre lo mejor a mi Selección. Yo enfrento el presente que me toca vivir y doy el máximo por lo que me toca hoy hacer, que es estar en Boca. No tengo nada contra él ni contra nadie. Donde me toca estar lo disfruto y trato de dar lo mejor", expresó.