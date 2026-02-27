RECIBÍ EL NEWSLETTER
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Precios de los combustibles: informe de referencia de Ursea da una baja en las naftas y el gasoil

La decisión final sobre las nuevas tarifas se comunicará en las próximas horas tras la comunicación entre la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, con el presidente Yamandú Orsi.

bombas-estacion-combustibles-foco-uy.jpg

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) elevó el informe de los precios de venta al público de referencia de los combustibles a regir a partir del 1º de marzo de 2026 para consideración del Poder Ejecutivo.

El informe considera los precios de paridad de importación de los meses de enero y febrero, a los que se suman un factor de ajuste de 1,2 pesos, los márgenes de distribución de 12,69 pesos para las naftas y de 9,74 pesos para el gasoil, y las tasas e impuestos correspondientes.

Es así que los precios sugeridos, a regir en marzo y abril, son de 76,88 pesos para la nafta Súper, 79,40 pesos para la nafta Premium y de 47,32 pesos para el gasoil 50-S. Si se comparan con los valores actuales en surtidor, los precios de referencia marcan una reducción 0,91 pesos en la nafta Súper, 0,90 pesos para la Premium y de 1,58 pesos para el gasoil 50-S.

nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergas se mantiene
Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene

La decisión final de las nuevas tarifas se comunicará en las próximas horas tras la comunicación entre la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, con el presidente Yamandú Orsi.

