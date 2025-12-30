El Poder Ejecutivo fijó los nuevos precios de los combustibles que regirán para los meses de enero y febrero de 2026.
Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás
Así lo establece el decreto de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, y de Economía y Finanzas, vigente para los meses de enero y febrero.
El decreto de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, y de Economía y Finanzas, establece una reducción en las naftas y en el gasoil, mientras que se mantiene el valor del kilo del supergás.
Los nuevos precios son los siguientes:
La nafta Súper 95: 77,79 pesos (baja 0,23 pesos).
La nafta Premium 97: 80,30 pesos (baja 0,18 pesos).
El gasoil 50-S: 49,77 pesos (baja 0,87 pesos).
El gasoil 10-S: 56,77 pesos (baja 0,87 pesos).
En tanto, el supergás se mantiene en 88,46 el kilo.
Sociedad
