Comercio y servicios "con luces amarillas" por crecimiento del orden de 0,9% en cuarto trimestre de 2025

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) presentó los resultados del informe de actividad del sector comercio y servicios correspondiente al cuarto trimestre de 2025. El reporte concluye que si bien hubo crecimiento fue bajo, mientras varios sectores decrecieron.

El presidente de la CCSU, Julio César Lestido, aseguró que el sector está "con luces amarillas" porque el crecimiento fue muy bajo, del orden del 0,9%. La desaceleración en la actividad en comercio y servicios se viene registrando desde mediados de 2025.

En el primer trimestre del año pasado hubo "un crecimiento interesante", pero primero hacia el final de la primera mitad y luego al culminar el 2025 se registró "una desaceleración importante". Al señalar las causas de la desacelaración, Lestido apuntó a un problema de competitividad por los costos del país y a un aumento del salario real cerca del 1% que, con una inflación controlada, tiene un menor poder adquisitivo de los salarios.

La economista y asesora del CCSU, Ana Laura Fernández, sostuvo que en ocho de los quince rubros relevados para el informe están en fase de caída, mientras que los otros siete están en fase de crecimiento. En caída: minimercados, cuidado personal, artículos de bazar y para el hogar, mientras que crecieron: indumentaria y hoteles, por ejemplo.

