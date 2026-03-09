RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME DE RESULTADOS

Comercio y servicios "con luces amarillas" por crecimiento del orden de 0,9% en cuarto trimestre de 2025

En el primer trimestre del año pasado hubo "un crecimiento interesante", pero hacia el final de la primera mitad y al culminar el 2025 se registró "una desaceleración importante", afirmó Julio César Lestido. De los quince rubros, ocho están en fase de caída.

supermercado-marcomercado

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) presentó los resultados del informe de actividad del sector comercio y servicios correspondiente al cuarto trimestre de 2025. El reporte concluye que si bien hubo crecimiento fue bajo, mientras varios sectores decrecieron.

El presidente de la CCSU, Julio César Lestido, aseguró que el sector está "con luces amarillas" porque el crecimiento fue muy bajo, del orden del 0,9%. La desaceleración en la actividad en comercio y servicios se viene registrando desde mediados de 2025.

En el primer trimestre del año pasado hubo "un crecimiento interesante", pero primero hacia el final de la primera mitad y luego al culminar el 2025 se registró "una desaceleración importante". Al señalar las causas de la desacelaración, Lestido apuntó a un problema de competitividad por los costos del país y a un aumento del salario real cerca del 1% que, con una inflación controlada, tiene un menor poder adquisitivo de los salarios.

frigorifico casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
Seguí leyendo

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado

La economista y asesora del CCSU, Ana Laura Fernández, sostuvo que en ocho de los quince rubros relevados para el informe están en fase de caída, mientras que los otros siete están en fase de crecimiento. En caída: minimercados, cuidado personal, artículos de bazar y para el hogar, mientras que crecieron: indumentaria y hoteles, por ejemplo.

Temas de la nota

Lo más visto

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos video
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
BARRIO COLÓN

Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
Caso de flor de maroñas

UTU hizo denuncia por violencia contra el adolescente asesinado y no se actuó de la forma "esperada", dijo presidente de ANEP

Te puede interesar

Negro remarcó que el plan de seguridad se presentará antes de fin de mes; tendrá siete ejes y más de cien medidas video
Hay "medidas que ya están en curso", dijo

Negro remarcó que el plan de seguridad se presentará antes de fin de mes; tendrá siete ejes y más de cien medidas
Castillo presentó ante el Consejo de Ministros proyecto de ley con el que buscan promover el empleo juvenil video
TORRE EJECUTIVA

Castillo presentó ante el Consejo de Ministros proyecto de ley con el que buscan promover el empleo juvenil
Sindicato y UCM acuerdan negociar durante tres semanas los despidos anunciados por la empresa
CONFLICTO

Sindicato y UCM acuerdan negociar durante tres semanas los despidos anunciados por la empresa

Dejá tu comentario