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este miércoles

Nuevo terremoto de 5,1 en Colombia, dos semanas después del devastador sismo

Cientos de personas evacuaron edificios en medio de sonidos de sirenas en Bogotá y la ciudad de Bucaramanga, cercana al epicentro.

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Foto: AFP. 

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles a Bogotá y otras ciudades de Colombia, sin provocar hasta ahora víctimas pero sí temor entre los habitantes que hace poco más de dos semanas sufrieron los estragos de un potente terremoto.

Cientos de personas evacuaron edificios en medio de sonidos de sirenas en la capital y la ciudad de Bucaramanga, cercana al epicentro, aún atemorizadas por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

El sismo del miércoles ocurrió a 149 kilómetros de profundidad en Los Santos, un municipio del departamento de Santander (noreste) con alta actividad sísmica.

Foto: AFP.
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Colombia entró en la fase de reconstrucción y atención a las familias que quedaron sin hogar, por el sismo que deja más de 330 muertos y miles de edificaciones colapsadas.

El presidente derechista Abelardo de la Espriella decretó la emergencia económica por el sismo más fuerte registrado en este siglo en Colombia.

El gobierno estima que el valor de la reconstrucción de las zonas afectadas será de unos 9.570 millones de dólares.

Las ciudades más afectadas fueron Cali y Pereira, donde miles de viviendas, edificios de apartamentos, hoteles y colegios quedaron destruidos o con daños estructurales.

FUENTE: AFP.

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