Nuevo robo piraña en farmacia de Tres Cruces: tres delincuentes se llevaron perfumes y dejaron abandonada una moto

Un nuevo robo piraña ocurrió en las últimas horas en una farmacia de 18 de Julio y Acevedo Díaz, en Tres Cruces.
La Policía de Montevideo viene llevando adelante la investigación mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia y periciando el vehículo para poder dar con los individuos.
Los tres delincuentes llegaron en dos moto y comenzaron a romper las vitrinas donde estaban los perfumes importados. Cargaron bolsos y se dieron a la fuga por el túnel de 8 de Octubre rumbo a Jaime Cibils, perdiéndose de vista en la zona de Villa Española.
La Policía persiguió a una de las motos y cuando los individuos se vieron rodeados dejaron el vehículo y se dan a la fuga a pie.
Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia y perician la moto.
