Dos delincuentes cometieron un robo piraña en un local de celulares, los persiguieron y lograron detenerlos

Los dos ingresaron con cascos a un local de 8 de Octubre y Pernas. Primero se fugaron en moto y luego en un auto, pero fueron interceptados y detenidos.

Un nuevo robo piraña se registró este lunes en 8 de Octubre y Pernas. Los delincuentes fueron detenidos tras una persecución. Tienen 22 y 26 años.

Sobre las 10:30 de la mañana, dos delincuentes, utilizando cascos, ingresaron de forma violenta a un local de celulares, rompieron una vitrina, tomaron varios teléfonos y se fueron en una moto que los esperaba afuera.

Abandonan la moto en Purificación y Pernas, a cinco cuadras del lugar donde cometieron el robo, y se suben a un auto Celta gris. Un equipo del GRT del PADO y la Brigada de Delitos Automotores los persigue y logran interceptarlos en la zona de Punta de Rieles.

Robo piraña. Foto: archivo Subrayado.
Los dos quedaron detenidos, el auto fue trasladado a la Jefatura de Zona II y la moto fue recuperada también por GRT del PADO. Los celulares robados fueron incautados.

