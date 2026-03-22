Nuevo robo piraña: delincuente rompió puerta de farmacia con un marrón y se llevó unos 20 perfumes importados

Un nuevo robo piraña ocurrió en la noche de este sábado en Colonia y Eduardo Acevedo, en el Cordón , en Montevideo.

Dos delincuentes llegaron en moto y uno de ellos solicitó que le abrieran la puerta, ante la negativa la rompió con un marrón e ingresó al local. Rompió la vitrina de los perfumes importados y se llevó unos 20, según información a la que accedió Subrayado.