Un nuevo robo piraña ocurrió en la noche de este sábado en Colonia y Eduardo Acevedo, en el Cordón, en Montevideo.
Nuevo robo piraña: delincuente rompió puerta de farmacia con un marrón y se llevó unos 20 perfumes importados
El hecho ocurrió en las calles Colonia y Eduardo Acevedo, en la noche de este sábado. La Policía busca a los individuos que se desplazaban en una moto.
Dos delincuentes llegaron en moto y uno de ellos solicitó que le abrieran la puerta, ante la negativa la rompió con un marrón e ingresó al local. Rompió la vitrina de los perfumes importados y se llevó unos 20, según información a la que accedió Subrayado.
En el lugar trabajó personal de zona operacional I.
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