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COLONIA Y EDUARDO ACEVEDO

Nuevo robo piraña: delincuente rompió puerta de farmacia con un marrón y se llevó unos 20 perfumes importados

El hecho ocurrió en las calles Colonia y Eduardo Acevedo, en la noche de este sábado. La Policía busca a los individuos que se desplazaban en una moto.

policía-robo-piraña

Un nuevo robo piraña ocurrió en la noche de este sábado en Colonia y Eduardo Acevedo, en el Cordón, en Montevideo.

Dos delincuentes llegaron en moto y uno de ellos solicitó que le abrieran la puerta, ante la negativa la rompió con un marrón e ingresó al local. Rompió la vitrina de los perfumes importados y se llevó unos 20, según información a la que accedió Subrayado.

En el lugar trabajó personal de zona operacional I.

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Se trabaja en el análisis de cámaras para dar con el paradero de los delincuentes.

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