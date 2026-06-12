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EN PARTICULAR, EL ARTÍCULO 12

Tras reclamo de empresarios, OIT instó a Uruguay a modificar la ley de negociación colectiva de 2009

Las cámaras apuntan a incumplimientos de uno de los convenios básicos, para que las negociaciones sean bipartitas. La postura de los empresarios uruguayos fue expresada por sus colegas mexicanos y el PIT-CNT recurrió a la CGT de Argentina.

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La controversia planteada por las principales cámaras empresariales uruguayas, que apunta a incumplimientos de uno de los convenios básicos vinculado a la negociación colectiva, se puso a consideración en el marco de la 114ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.

Los empresarios sostienen que las negociaciones tienen que ser bipartitas y en Uruguay, los consejos tripartitos, con participación del Estado, definen los salarios mínimos, las categorías laborales y los ajustes salariales en toda la plantilla de trabajadores.

La asamblea de la OIT, después de analizar las explicaciones del gobierno uruguayo y de cada una de las partes (sindicatos y empresarios), se instó a que Uruguay modifique la ley de negociación colectiva de 2009, en particular, el artículo 12.

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El gobierno uruguayo deberá elevar un informe a la OIT en setiembre sobre el tema. En la controversia, la mecánica de la OIT establece que las posturas de ambas partes sean presentadas por terceros. En el caso de las cámaras empresariales, los elegidos fueron los empresarios mexicanos, y los trabajadores uruguayos recurrieron a la CGT de Argentina.

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