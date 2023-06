Nuevo informe rechaza conclusiones de pericia primaria al ómnibus de Copsa que se accidentó en ruta 9

“El informe 58/23 muestra una deficiente inspección realizada ya que no admite una revisación acabada de todos los componentes de los sistemas”, afirma la nueva pericia y agrega: “No se puede arribar a ningún tipo de conclusión de que el funcionamiento de componentes y sistemas fuera el correcto por no realizar pruebas con la unidad encendida”.

Sostiene que resulta contradictorio que el informe primario exprese que el ómnibus no se pudo encender debido a “daños” y que esos “daños” no formen parte del informe técnico pericial. Con respecto a la afirmación de que los daños que no permitieron encender el ómnibus fueron resultado del accidente, Moreno indica que esas afirmaciones “no brindan sustento ni teórico ni práctico (de campo), no existe tal explicación al respecto, no se aporta un análisis objetivo basado en pruebas que puedan dar explicación y datos ciertos”.

Además, sostiene que “la pericia mecánica no se condice con lo elaborado por el propio Laboratorio de Accidentología Vial en su registro fotográfico del hecho”, y aporta un informe de Subrayado en el que se observa el neumático derecho trasero externo “desenllantado”.

Moreno afirma que “el perito no examina aspectos que a su entender son importantes y que pueden ocasionar el cambio de dirección del vehículo”. “No se encuentra coherencia técnica en lo informado por el mismo perito”, agrega.

“Desde distintos puntos de vista metodológicos, de procedimiento y forma el informe no cumple con las mínimas pautas de objetividad, verificabilidad y fiabilidad dado que no cumple con los principios básicos de la criminalística, ni con el accionar encomendado para la realización de la adecuada labor científica”, concluye.