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"Sus puntos caducarán": financiera advierte por estafas con links engañosos a través de mensajes de texto

Los estafadores roban los datos de personas que ingresan al link y completan sus credenciales. Los detalles.

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La financiera OCA advierte advierte a sus clientes por estafas por mensajes de texto, en el que los delincuentes engañan a las personas con supuestos vencimientos de los puntos acumulados.

"En esta modalidad, los usuarios (público general, clientes y no clientes) reciben mensajes que informan sobre una supuesta acumulación de puntos próximos a vencer, generando un sentido de urgencia para incentivar su canje inmediato. Para ello, se incluye un enlace fraudulento que redirige a sitios web falsos que imitan la estética de OCA. Al ingresar, se solicita a la persona que proporcione datos personales y credenciales, lo que permite a los estafadores acceder a su información y eventualmente realizar operaciones indebidas", advierte la empresa.

Para no caer en estafas que habiliten a los delincuentes a acceder a préstamos u otros movimientos en nombre de las personas afectadas, es importante recordar que las financieras no envían enlaces por mensajes ni solicita datos personales o contraseñas por este canal.

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"Nunca solicita claves, códigos de verificación ni información sensible por SMS, correo electrónico o mensajería. Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de canales oficiales" como el teléfono 1730 o correos @oca.uy.

También se llama a los usuarios a no hacer clic en los enlaces dudosos, que el ingreso al sitio oficial sea escribiendo la dirección en el navegador, verificar la autenticidad de los mensajes y ante la duda no brindar información.

"En caso de recibir este tipo de comunicaciones, se recomienda eliminarlas y reportarlas a través de los canales oficiales de OCA", señala el comunicado oficial.

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