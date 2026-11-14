Nuevas protestas en Francia contra la violencia policial y el costo de vida

Miles de personas volvieron a salir el sábado a la calle en Francia para protestar contra el encarecimiento del costo de vida y contra un proyecto de ley que refuerza la protección a los policías que hacen uso de sus armas.

La segunda mayor economía de la Unión Europea lleva más de un mes sacudida por bloqueos de institutos y manifestaciones, antes de las elecciones presidenciales de 2027, en las que se elegirá al sucesor de Emmanuel Macron.

Algunas de las concentraciones, en su mayoría pacíficas, registraron episodios esporádicos de violencia.

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Benjamin Ball, miembro del movimiento de los Chalecos Amarillos, fue uno de los miles de manifestantes que se congregaron en la capital junto a estudiantes y sindicalistas.

"El Gobierno solo nos ha dado migajas y nosotros queremos la panadería entera", afirmó.

Adrien, un músico de 20 años, acudió con una orquesta de voluntarios para protestar contra un nuevo proyecto de ley que se debate en el Parlamento y que otorgaría a los policías que utilicen sus armas la presunción de legítima defensa.

"Nos da miedo venir a una manifestación y esto solo hará que tengamos aún más miedo si se refuerza su impunidad", declaró. El mes pasado, los gases lacrimógenos alcanzaron a un grupo similar de músicos que participaba en una protesta.

Según las autoridades, unas 146.000 personas participaron el sábado de la semana pasada en manifestaciones en toda Francia, una cifra muy inferior a la de los fines de semanas anteriores.