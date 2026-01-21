RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL VIDEO

Nueva versión de "El Murguista": con voz de Carlos Gardel e imágenes de Montevideo en los años 20 recreadas por IA

Imágenes de archivo animadas recrean los carnavales de Montevideo de hace un siglo.

gardel-murguista

El músico Alberto Magnone presentó una nueva versión de su canción “El murguista”, en este caso con la voz de Carlos Gardel y con imágenes recreadas de los carnavales montevideanos de los años 20.

El trabajo fue realizado con inteligencia artificial para dar vida a imágenes de las que solo se conservan fotografías.

El video que vamos a estrenar muestra un nexo del máximo cantante de tangos con el director de murgas más recordado: pepino.

investigador sobre origen de carlos gardel explico de que trata el documento que podria confirmar que es uruguayo
Seguí leyendo

Investigador sobre origen de Carlos Gardel explicó de qué trata el documento que podría confirmar que es uruguayo

“El murguista” tiene letra de Horacio Ferrer, música de Magnone y fue estrenada por Washington “Canario” Luna.

Temas de la nota

Lo más visto

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
"No se bajaron para asistirme"

Fue herida en el siniestro del que fugaron dos argentinos y le amputaron una pierna: "Me cambió la vida"
TENÍAN 90 Y 91 AÑOS

Investigan femicidio y suicidio de una pareja de ancianos en la zona rural de Maldonado
FLORIDA

Murió un hombre atropellado por el tren en Florida cuando cruzaba la vía en moto con la barrera baja

Te puede interesar

Alejandra Pico: Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real
ECONOMISTA DEL CUESTA DUARTE, PIT-CNT

Alejandra Pico: "Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real"
Ajustes del IRPF: Pablo Abdala señala nuevo ajuste fiscal y Gabriel Otero dice que por una u otra vía sería recaudatorio video
CRUCE ENTRRE EL PN Y EL FA

Ajustes del IRPF: Pablo Abdala señala "nuevo ajuste fiscal" y Gabriel Otero dice que por una u otra vía sería "recaudatorio"
Canciller calificó de tropezón la decisión del Parlamento europeo de frenar y enviar a la justicia el acuerdo con el Mercosur video
"Ni es congelación ni liquidación del acuerdo"

Canciller calificó de "tropezón" la decisión del Parlamento europeo de frenar y enviar a la justicia el acuerdo con el Mercosur

Dejá tu comentario