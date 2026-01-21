Nueva versión de "El Murguista": con voz de Carlos Gardel e imágenes de Montevideo en los años 20 recreadas por IA

El músico Alberto Magnone presentó una nueva versión de su canción “El murguista”, en este caso con la voz de Carlos Gardel y con imágenes recreadas de los carnavales montevideanos de los años 20.

El trabajo fue realizado con inteligencia artificial para dar vida a imágenes de las que solo se conservan fotografías.

El video que vamos a estrenar muestra un nexo del máximo cantante de tangos con el director de murgas más recordado: pepino.

“El murguista” tiene letra de Horacio Ferrer, música de Magnone y fue estrenada por Washington “Canario” Luna.

