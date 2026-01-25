RECIBÍ EL NEWSLETTER

Nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: son unas 80 personas liberadas, según ONG

Organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.200 presos políticos.

VENEZUELA-AFP-BANDERA

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados el domingo en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza bajo la presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro, informó la oenegé Foro Penal.

El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un "número importante" de liberaciones.

La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

Venezuela: Rafael Tudares en familia junto a Edmundo González Urrutia. Foto tomada el 7 de enero de 2025, antes de ser detenido y encarcelado. (AFP).
Seguí leyendo

Venezuela liberó al yerno de Edmundo González Urrutia, en medio de la nueva relación con Estados Unidos

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. "Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones", agregó en X.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dijo Rodríguez el viernes.

El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal reporta cerca de la mitad desde en el mismo periodo.

Esa oenegé y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.200 presos políticos.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Ministro Carlos Negro intimado por juez de Faltas a renovar y presentar licencia de conducir vigente. Foto: FocoUy
EL JOVEN TIENE EL ALTA MÉDICA

Juez de Faltas le dio dos meses de plazo al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente
LA PEDRERA, ROCHA

Denuncian la violación y abuso de tres menores en el balneario La Pedrera
MONTEVIDEO

Auto chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
1987 - 24 de enero - 2026

Jugador leyenda de Uruguay y máximo goleador de la Celeste; Luis Suárez cumple 39 años este sábado
ECONOMÍA

Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%

Te puede interesar

Imagen de archivo. 
POLICIALES

Se fugaron tres adolescentes de un centro de Inisa en la noche de este sábado en Montevideo
Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo video
POLICIALES

Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo
Declararon dos adolescentes y joven de 18 años investigados por denuncia de violación y abuso sexual en La Pedrera
ROCHA

Declararon dos adolescentes y joven de 18 años investigados por denuncia de violación y abuso sexual en La Pedrera

Dejá tu comentario