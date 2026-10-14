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RIFAMPICINA 300 MG

MSP advierte por problema en suministro de antibiótico usado para tuberculosis, brucelosis y meningitis

El laboratorio prevé que el abastecimiento se restablezca hacia fines del mes de octubre. Se exhorta a extremar un uso racional del fármaco para garantizar la disponibilidad para las personas que no lo pueden sustituir.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) advierte este miércoles por un problema en el suministro en el mercado nacional del antibiótico rifampicina 300 mg, que se comercializa en cápsulas bajo la marca comercial Rimactan del Laboratorio Scienza.

"Esta situación responde a problemas de abastecimiento a nivel global de la materia prima", indica el MSP en un comunicado. El laboratorio prevé que el suministro se restablezca hacia fines del mes de octubre.

La prescripción del medicamento y la dispensación se realiza bajo receta profesional. En ese contexto, desde la autoridad sanitaria se exhorta a extremar las medidas para un uso racional del fármaco para garantizar la disponibilidad para las personas que no lo pueden sustituir por otro, hasta que se normalice el abastecimiento.

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La rifampicina está indicada para los tratamientos de tuberculosis, brucelosis en adultos, profilaxis de la meningitis meningocócica e infecciones no micobacterianas en adultos.

La interrupción o sustitución inadecuada de la rifampicina en el tratamiento antituberculoso conlleva riesgo de fracaso terapéutico, recaída y emergencia de resistencia, con consecuencias graves para el paciente y para la salud pública, advierte el MSP.

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