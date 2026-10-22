Hay nueva placa de eliminación en Gran Hermano Uruguay, y esta vez son cuatro los que se someten a la votación del público.
Nueva placa de eliminación en Gran Hermano Uruguay, son cuatro y uno entró por el teléfono
Gran Hermano Uruguay tiene nueva placa de eliminación con Catán, Facundo, Laura y Esteban, que entró a placa tras la llamada de Big que atendió el líder, Matías. Así fue la nominación.
Las nominaciones dentro de la casa fueron para Catán, Facundo y Laura. Esteban entró a placa tras la llamada al teléfono.
Atendió Matías, pero como líder de la casa esta semana, debió elegir a un participante para pasarle el teléfono, sin saber la consecuencia que tendría.
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Matías eligió a Esteban y Gran Hermano le comunicó la mala noticia: “estás nominado”.
Además, se supo que hubo una nominación “cantada” por parte de Catán, por lo que Gran Hermano decidió anular sus votos.
Así quedó la placa de nominados:
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