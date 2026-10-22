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Nueva placa de eliminación en Gran Hermano Uruguay, son cuatro y uno entró por el teléfono

Gran Hermano Uruguay tiene nueva placa de eliminación con Catán, Facundo, Laura y Esteban, que entró a placa tras la llamada de Big que atendió el líder, Matías. Así fue la nominación.

Esteban fue nominado tras pasarle el teléfono en Gran Hermano Uruguay.

Esteban fue nominado tras pasarle el teléfono en Gran Hermano Uruguay.

Hay nueva placa de eliminación en Gran Hermano Uruguay, y esta vez son cuatro los que se someten a la votación del público.

Las nominaciones dentro de la casa fueron para Catán, Facundo y Laura. Esteban entró a placa tras la llamada al teléfono.

Atendió Matías, pero como líder de la casa esta semana, debió elegir a un participante para pasarle el teléfono, sin saber la consecuencia que tendría.

Imagen: Canal 10. Victoria Campo, eliminada de Gran Hermano Uruguay.
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Gran Hermano Uruguay: Victoria Campo abandonó la casa con el récord de votos negativos de esta edición

Matías eligió a Esteban y Gran Hermano le comunicó la mala noticia: “estás nominado”.

Además, se supo que hubo una nominación “cantada” por parte de Catán, por lo que Gran Hermano decidió anular sus votos.

Así quedó la placa de nominados:

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