Nueva placa de eliminación en Gran Hermano Uruguay, son cuatro y uno entró por el teléfono

Esteban fue nominado tras pasarle el teléfono en Gran Hermano Uruguay.

Hay nueva placa de eliminación en Gran Hermano Uruguay, y esta vez son cuatro los que se someten a la votación del público.

Las nominaciones dentro de la casa fueron para Catán, Facundo y Laura. Esteban entró a placa tras la llamada al teléfono.

Atendió Matías, pero como líder de la casa esta semana, debió elegir a un participante para pasarle el teléfono, sin saber la consecuencia que tendría.

Matías eligió a Esteban y Gran Hermano le comunicó la mala noticia: “estás nominado”. ¡SONÓ EL TELÉFONO Y CAMBIÓ TODO! Mati atendió, pero por su inmunidad tuvo que pasarle la llamada a alguien... eligio a Esteban, quien quedó NOMINADO DIRECTAMENTE. ¡Un llamado que nadie esperaba!

#GranHermanoUY pic.twitter.com/OiQTwnvYTe — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 22, 2026 Además, se supo que hubo una nominación “cantada” por parte de Catán, por lo que Gran Hermano decidió anular sus votos. ¡EL BIG ANUNCIÓ OTRO VOTO ANULADO! Una vez más, hubo voto cantado y la sanción no tardó en llegar. ¿Habrá entendido CATÁN el mensaje esta vez?

#GranHermanoUY pic.twitter.com/feKMbRJJ7R — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 22, 2026 Así quedó la placa de nominados: ¡TENEMOS PLACA! Enviá VOTO+ NOMBRE al 7020 y decidí quién abandona la casa más famosa ¡Tu voto cuenta!#GranHermanoUY pic.twitter.com/Yi9Uw9S7o9 — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 22, 2026

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