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programa éxito de canal 10

Gran Hermano Uruguay: Victoria Campo abandonó la casa con el récord de votos negativos de esta edición

La participante quedó eliminada frente a Bruno Reyes, que seguirá en competencia. Este martes, Victoria Campo visitará los estudios de Canal 10.

Imagen: Canal 10. Victoria Campo, eliminada de Gran Hermano Uruguay.

Imagen: Canal 10. Victoria Campo, eliminada de Gran Hermano Uruguay.

Victoria Campo abandonó este lunes la casa de Gran Hermano Uruguay tras recibir el 80,27% de los votos del público, el porcentaje más alto registrado hasta el momento en esta edición del reality de Canal 10. Bruno Reyes obtuvo el 19,73% y sigue en competencia.

El domingo, Jessica Martínez había salido de placa luego de ser salvada.

Antes de retirarse, Victoria saludó a los demás participantes. A Fabricio Bianches lo besó y le dijo: “Dalo todo”.

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Gran Hermano también le dedicó unas palabras de despedida. “Quiero agradecerte el haber estado en mi casa. Hay algo que quiero subrayar: tu educación, tu respeto y tu don de gente. Sé que te espera una hermosa vida”, le dijo.

Al salir, Victoria fue recibida por Eliana Dide. La participante, de 30 años y oriunda de Ciudad de la Costa, aseguró estar “súper tranquila”. “Era un resultado que me tenía muy ansiosa, no sabía qué podía pasar. Pero bueno, había posibilidades de irse y, bueno, acá estamos”, expresó.

Este martes en la noche, Victoria estará en los estudios de Canal 10. El programa comienza después de la edición central de Subrayado.

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