Gran Hermano Uruguay: Victoria Campo abandonó la casa con el récord de votos negativos de esta edición

Victoria Campo abandonó este lunes la casa de Gran Hermano Uruguay tras recibir el 80,27% de los votos del público, el porcentaje más alto registrado hasta el momento en esta edición del reality de Canal 10. Bruno Reyes obtuvo el 19,73% y sigue en competencia.

Antes de retirarse, Victoria saludó a los demás participantes. A Fabricio Bianches lo besó y le dijo: “Dalo todo”.

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Gran Hermano también le dedicó unas palabras de despedida. “Quiero agradecerte el haber estado en mi casa. Hay algo que quiero subrayar: tu educación, tu respeto y tu don de gente. Sé que te espera una hermosa vida”, le dijo.

¡VICTORIA SE DESPIDIÓ DE LA CASA MÁS FAMOSA! Así se vivió el versus que terminó con la eliminación de Victoria. ¡Repasamos cómo se dio todo y su despedida!

#GranHermanoUY pic.twitter.com/NXLPUFjB3z — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 20, 2026

Al salir, Victoria fue recibida por Eliana Dide. La participante, de 30 años y oriunda de Ciudad de la Costa, aseguró estar “súper tranquila”. “Era un resultado que me tenía muy ansiosa, no sabía qué podía pasar. Pero bueno, había posibilidades de irse y, bueno, acá estamos”, expresó.

Este martes en la noche, Victoria estará en los estudios de Canal 10. El programa comienza después de la edición central de Subrayado.