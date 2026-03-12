RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Ministro Castillo en comisión de Ganadería por Conaprole: "La situación de conflicto terminó", dijo

El senador Botana, miembro convocante a la comisión, dijo estar conforme por la reunión con Castillo, pero solicitó más medidas y trabajo coordinados con los ministerios productivos.

castillo-trabajo-comisión
rivera-planta-trabajadores-

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, asistió a la comisión de Ganadería del Parlamento por el conflicto que atraviesa la empresa Conaprole.

El pedido fue realizado por el senador del Partido Nacional Sergio Botana por la situación de agroindustrias y puntualmente Conaprole.

Castillo explicó la situación de los trabajadores de la planta de Rivera. "La situación de conflicto terminó. La inmensa mayoría de los trabajadores ha aceptado las negociaciones que había planteado la empresa y que el sindicato fue ordenando también en torno a despidos incentivados para algunos, despidos con mejoras. La redistribución para otras unidades, para otras plantas de Conaprole en el resto del país que todavía están trabajando ellos mismos", comentó.

castillo presento ante el consejo de ministros proyecto de ley con el que buscan promover el empleo
Seguí leyendo

Castillo presentó ante el Consejo de Ministros proyecto de ley con el que buscan promover el empleo

Y agregó: "Si no estamos muy equivocados falta uno o dos trabajadores no más, tomar la decisión si quiere el despido o si va a ser distribuido. La planta no existe más, no está produciendo más. No quiere decir esto que no hayamos debatido y mucho, discutido también el papel que tenemos la industria en el interior del país".

El senador Botana, miembro convocante a la comisión, dijo estar conforme por la reunión con Castillo, pero solicitó más medidas y trabajo coordinados con los ministerios productivos. Llamó a mirar juntos el futuro y solucionar los problemas en paz.

"Si la planta de Rivera cierra, no hay más conflicto, no hay más trabajo tampoco y eso es lo que nos está pasando. El desafío de Uruguay es mantener a Conaprole como un exportador quinto, sexto en el mundo, el primero de Latinoamérica que paga buenos salarios. Tenemos que mantener esos salarios, mantener ese trabajo, mantener la producción", dijo.

Y se preguntó: "¿De qué vale conquistar nuevos mercados si después no tenemos la producción?. Han desaparecido montones de productores".

BOTANA CONAPROLE

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
15 DE MARZO-HORA 18.00

Subastan vestuario artístico de Carlos Perciavalle: "Me cuesta caminar, se acabó que suba a un escenario a divertirlos"
activos

Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera
PUNTA GORDA

Choque en cadena de tres vehículos en avenida Italia; una camioneta terminó arriba de un auto

Te puede interesar

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 33% aprueba y 40% desaprueba video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 33% aprueba y 40% desaprueba
Allanamientos en Cerro Norte terminaron con la detención de menor requerido por crimen y la incautación de droga, armas y municiones
ESTE JUEVES

Allanamientos en Cerro Norte terminaron con la detención de menor requerido por crimen y la incautación de droga, armas y municiones
Nueva ola de calor comienza este viernes y se extiende hasta el jueves; la máxima llegará a los 31° en la zona costera
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza este viernes y se extiende hasta el jueves; la máxima llegará a los 31° en la zona costera

Dejá tu comentario