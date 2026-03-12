Ministro Castillo en comisión de Ganadería por Conaprole: "La situación de conflicto terminó", dijo

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , asistió a la comisión de Ganadería del Parlamento por el conflicto que atraviesa la empresa Conaprole .

El pedido fue realizado por el senador del Partido Nacional Sergio Botana por la situación de agroindustrias y puntualmente Conaprole.

Castillo explicó la situación de los trabajadores de la planta de Rivera. "La situación de conflicto terminó. La inmensa mayoría de los trabajadores ha aceptado las negociaciones que había planteado la empresa y que el sindicato fue ordenando también en torno a despidos incentivados para algunos, despidos con mejoras. La redistribución para otras unidades, para otras plantas de Conaprole en el resto del país que todavía están trabajando ellos mismos", comentó.

Y agregó: "Si no estamos muy equivocados falta uno o dos trabajadores no más, tomar la decisión si quiere el despido o si va a ser distribuido. La planta no existe más, no está produciendo más. No quiere decir esto que no hayamos debatido y mucho, discutido también el papel que tenemos la industria en el interior del país".

El senador Botana, miembro convocante a la comisión, dijo estar conforme por la reunión con Castillo, pero solicitó más medidas y trabajo coordinados con los ministerios productivos. Llamó a mirar juntos el futuro y solucionar los problemas en paz.

"Si la planta de Rivera cierra, no hay más conflicto, no hay más trabajo tampoco y eso es lo que nos está pasando. El desafío de Uruguay es mantener a Conaprole como un exportador quinto, sexto en el mundo, el primero de Latinoamérica que paga buenos salarios. Tenemos que mantener esos salarios, mantener ese trabajo, mantener la producción", dijo.

Y se preguntó: "¿De qué vale conquistar nuevos mercados si después no tenemos la producción?. Han desaparecido montones de productores".