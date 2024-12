Nueva edición de UTE Premia: el ente dará descuentos para 692.886 buenos pagadores

"Los Clientes Particulares con Tarifa Residencial (TRT, TRD, TRS y TCB) así como aquellos con Tarifas TGS y THE No Residenciales tendrán una bonificación del 100% del Cargo Fijo y también del 100% del Cargo por Potencia Contratada, siempre que hayan tenido un comportamiento de buenos pagadores durante los meses de octubre 2023 a setiembre 2024 y no tengan facturas vencidas pendientes de pago a finales de setiembre 2024", indica el comunicado sobre UTE Premia.