ENCUESTA DEL BANCO CENTRAL

Nueva baja en las expectativas de inflación: 4,5% para este año, en línea con meta BCU

Para el año 2026, la mediana de las respuestas proyecta una inflación algo superior: 4,8%. En cuanto al crecimiento de la economía, la mediana de las respuestas indica 2,5% para 2025 y 2% para 2026.

banco-central-del-uruguay-fachada-otra.jpg

La inflación cerrará el año en 4,5%, según la mediana de las respuestas de los analistas consultados mensualmente por el Banco Central. La nueva proyección es dos décimas menor a la anterior y queda exactamente en el nivel que el BCU se ha planteado como meta para su política monetaria. Para el año 2026, la mediana de las respuestas proyecta una inflación algo superior: 4,8%.

En lo que refiere al crecimiento de la economía, no hubo variaciones respecto a la encuesta del mes pasado. La mediana de las respuestas apunta a un crecimiento del 2,5% para este año y del 2,0% para el año próximo, proyecciones similares a las que ha planteado el gobierno.

Respecto al dólar, los analistas esperan que cierre en 41 pesos este año (diciembre) y en 42,5 pesos al cierre de 2026.

