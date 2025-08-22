RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAL TIEMPO

Nueva advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes

La advertencia naranja es por tormentas fuertes y puntualmente severas, la advertencia amarilla es por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Mirá el mapa con las zonas más afectadas.

tormenta-anoche-montevideo-foto-emiliano-gutierrez
Mapa-1

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó a las 08:45 su advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para el este del país, y otra advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que alcanza una zona mayor, también del este país, (ver mapa abajo).

Advertencia Naranja

“Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes”, dice el informe oficial.

comienzan las obras para reparar el puente de los accesos danado el 14 de julio y hay desvio de transito en la zona
Comienzan las obras para reparar el puente de los accesos dañado el 14 de julio y hay desvío de tránsito en la zona

Advertencia amarilla

Esta misma perturbación atmosférica genera en esta zona tormentas, algunas puntualmente fuertes. “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia”, agrega el Inumet.

Ambas advertencias se actualizan a las 9:40 horas, dice Meteorología.

image

