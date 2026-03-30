RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIGE PARA DOS DEPARTAMENTOS

Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

La advertencia amarilla que rige para dos departamentos del norte del país, podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

lluvia-paraguas-lluvias-tormentas-montevideo

El fenómeno que rige hasta la hora 20.00 podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son:

Foto: FocoUy.
Seguí leyendo

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Salto: Biassini, Cayetano, Lluveras, Migliaro y Rincón de Valentín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/2038723481555058850&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy.
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país
Diluvia en varios departamentos

Rige doble advertencia de Inumet por lluvias: naranja y amarilla en varias zonas del país
LLUVIAS ABUNDANTES

Inundaciones en Montevideo por intensas lluvias este domingo: imágenes muestran autos afectados
Precipitaciones

Advertencia amarilla: Inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del río Negro
ROCHA

Imputaron a una mujer de 33 años por abuso sexual contra su sobrina adolescente, de quien estaba a cargo

Te puede interesar

Se ha ido subsanando y son casos puntuales, dijo presidente de Vendedores de Nafta sobre faltante de combustible video
venta de combustible

"Se ha ido subsanando" y son "casos puntuales", dijo presidente de Vendedores de Nafta sobre faltante de combustible
Bajate o te mato: conductor que fue rapiñado en Shangrilá asegura que la Policía no quiso actuar video
LE ROBARON EL AUTO Y EL CELULAR

"Bajate o te mato": conductor que fue rapiñado en Shangrilá asegura que "la Policía no quiso actuar"
Gobierno uruguayo envió ayuda humanitaria de 20 toneladas de leche en polvo a Cuba video
EN CONJUNTO CON MÉXICO

Gobierno uruguayo envió ayuda humanitaria de 20 toneladas de leche en polvo a Cuba

Dejá tu comentario