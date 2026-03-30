Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
La advertencia amarilla que rige para dos departamentos del norte del país, podrá ocasionar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
El fenómeno que rige hasta la hora 20.00 podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Las principales localidades afectadas son:
Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en parte del país
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
Salto: Biassini, Cayetano, Lluveras, Migliaro y Rincón de Valentín.
Dejá tu comentario