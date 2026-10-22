RECIBÍ EL NEWSLETTER
SEIS DEPARTAMENTOS

Nueva actualización de Inumet a la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Captura de video. Tormenta en Salto en la noche del miércoles.

Captura de video. Tormenta en Salto en la noche del miércoles.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

La advertencia rige para las siguientes localidades:

Advertencia amarilla por tormentas. Foto: archivo.
Seguí leyendo

Advertencia amarilla de Inumet en el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
  • Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
  • Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.
  • Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
  • Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.
  • Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
  • Soriano Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

La próxima actualización está prevista para las 18:30 horas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
General Flores y José María Guerra

Un hombre abatido por la Policía y tres heridos tras una persecución con más de 10 móviles policiales
HABLÓ CON SUBRAYADO, POR PRIMERA VEZ

Moisés Martínez rompió el silencio desde la cárcel: "Yo no llevé un arma, no fui a matarlo; no tuve otra alternativa"
PARQUE DEL PLATA

Adolescente de 13 años resultó gravemente herida tras ser embestida al intentar cruzar la ruta Interbalnearia
MAL TIEMPO

Pronóstico de lluvias y tormentas hasta el sábado inclusive, cuando mejora desde el sur, informa Nubel Cisneros
UNA INTERVENCIÓN POR MES ESTE AÑO

ANEP analiza informe sobre Camila Rodríguez; "le costaba mantener la asistencia asidua a clases", dijo Caggiani

Te puede interesar

Habló uno de los ocupantes del auto baleado en persecución con la Policía: Entiendo que el proceder fue abusivo video
PRESENTARÁ UNA DENUNCIA

Habló uno de los ocupantes del auto baleado en persecución con la Policía: "Entiendo que el proceder fue abusivo"
Tiroteo en Reducto: No se puede vivir más así con esta locura de balacera todos los días, dijo comerciante video
TESTIMONIO

Tiroteo en Reducto: "No se puede vivir más así con esta locura de balacera todos los días", dijo comerciante
Un parche en los sistemas vulnerados: el trabajo de expertos ante fallos en seguridad en programación video
INTERNET

"Un parche" en los sistemas vulnerados: el trabajo de expertos ante fallos en seguridad en programación

Dejá tu comentario