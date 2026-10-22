El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Nueva actualización de Inumet a la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
La advertencia rige para las siguientes localidades:
Seguí leyendo
Advertencia amarilla de Inumet en el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
- Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
- Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.
- Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
- Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.
- Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
- Soriano Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
La próxima actualización está prevista para las 18:30 horas.
Temas de la nota
Lo más visto
General Flores y José María Guerra
Un hombre abatido por la Policía y tres heridos tras una persecución con más de 10 móviles policiales
HABLÓ CON SUBRAYADO, POR PRIMERA VEZ
Moisés Martínez rompió el silencio desde la cárcel: "Yo no llevé un arma, no fui a matarlo; no tuve otra alternativa"
PARQUE DEL PLATA
Adolescente de 13 años resultó gravemente herida tras ser embestida al intentar cruzar la ruta Interbalnearia
MAL TIEMPO
Pronóstico de lluvias y tormentas hasta el sábado inclusive, cuando mejora desde el sur, informa Nubel Cisneros
UNA INTERVENCIÓN POR MES ESTE AÑO
Dejá tu comentario