Entradas para ver al papa León XIV están disponibles desde este viernes; son gratuitas pero hay que registrarse

Autoridades de la Iglesia Católica dan detalles sobre los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay.

El obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, explicó que son tres los eventos pensados para que las personas puedan acercarse a escuchar al papa, y que las entradas son gratuitas, pero hay que registrarse previamente.

Estos eventos son la misa en Paysandú, el sábado 7 a las 10:00 de la mañana, en el Parque París Londres. Ese mismo día, a las 19:00 horas, la vigilia de oración en el estadio Centenario. El tercero, el domingo 8, en la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, con la celebración en Florida, a las 10:30 horas, frente a la catedral basílica.

"Queremos que sea una culminación de la visita donde realmente el papa pueda sentir muy de cerca el cariño, la cercanía, el calor de hogar que le queremos brindar aquí en Uruguay y donde pueda ser ese momento culmen, de alegría, de festejo y de ponernos todos bajo el amparo de la Virgen", detalló Tróccoli.

Las entradas estarán disponibles desde este viernes, a las 11:00, en www.papaleonuruguay.uy