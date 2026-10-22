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HASTA FINES DE NOVIEMBRE

Intendentes votaron por unanimidad solicitar al Poder Ejecutivo la extensión de Uruguay Impulsa por un mes

En las condiciones actuales, el programa tiene una duración de cuatro meses. Comenzó el 1º de julio y culminará el 30 de octubre. La idea de los intendentes es extenderlo hasta el 30 de noviembre.

ENCISO-CONGRESO-INTENDENTES

El Congreso Nacional de Intendentes votó por unanimidad este jueves solicitarle al Poder Ejecutivo la extensión del programa Uruguay Impulsa por un mes, hasta fines de noviembre.

La segunda edición del programa da una oportunidad laboral transitoria y capacitación a 5.524 personas de contextos más vulnerables en todo el país. Los participantes reciben una remuneración de 20.592 nominales mensuales, por seis horas diarias de trabajo de lunes a viernes y que en el caso de madres con niños de 0 a 3 años es de cuatro horas.

En las condiciones actuales, Uruguay Impulsa tiene una duración de cuatro meses. Comenzó el 1º de julio y culminará el 30 de octubre. La idea de los intendentes es extenderlo hasta el 30 de noviembre. El 80% del salario lo paga el gobierno nacional y el 20% restante la intendencia correspondiente.

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"El trabajo que realizan los beneficiarios es muy bien evaluado por los habitantes de nuestros departamentos y será de mucha utilidad de cara a los posibles efectos que pueda tener el fenómeno de "El Niño". Aguardamos expectantes la resolución", destacó el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, en X.

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