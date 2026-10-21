Nubel Cisneros llamó a "no descuidarse" por "alguna tormenta fuerte y muy fuerte" y anunció que mejora el lunes

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la formación de tormentas fuertes y muy fuertes que pueden extenderse a todo el país, con salida de cauces de ríos y arroyos en el centro y norte.

"Pasaje de mucha nubosidad asociada a lluvias y tormentas. Estamos con temperaturas muy elevadas, es muy probable que se genera alguna tormenta fuerte o muy fuerte, por lo tanto a no descuidarse en las zonas centro, litoral y norte, pero no se descarta el resto del territorio", indicó.

Y agregó: "Atentos mañana con esta situación de lluvias y tormentas".

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Para el viernes, el meteorólogo dijo que el viernes las lluvias se trasladan al norte del territorio con mejoras temporarias en el sur y este.

"En la noche del viernes nuevamente algún chaparrón acá sobre lo que es la zona costera y el sábado una mejora temporaria importante hasta las 5,6 de la tarde y, ahí vuelve a mejorar", señaló.

El lunes comienza a mejorar en todo el país.