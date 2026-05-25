Triple homicidio en el Cerro: las víctimas fueron dos hombres y una mujer, y hay otros dos heridos, uno de ellos grave

Triple homicidio en la esquina de Egipto y Estados Unidos, en el Cerro. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un triple homicidio se registró el domingo en el Cerro, tarde en la noche, cuando varios delincuentes llegaron en un auto y abrieron fuego en una casa de Egipto y Estados Unidos.

Dos hombres y una mujer fueron asesinados. Uno de ellos tenía 29 años, cuatro antecedentes penales, el último de 2022 por receptación, y varias indagatorias de la Policía por hurto, rapiña y estafa.

La mujer asesinada tenía 35 años y cinco antecedentes penales, el último de 2024, según los primeros datos que surgen de la investigación y a los que accedió Subrayado este lunes de mañana.

Seguí leyendo Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo tiene una puñalada en el pecho: hay dos detenidos

La tercera víctima, otro hombre, tenía 23 años.

Además, otras dos personas fueron heridas de gravedad. Uno de 28 años fue baleado en las piernas y se encuentra internado, estable. No tiene antecedentes penales pero sí varias indagatorias por drogas y armas.

El otro herido tiene 24 años, recibió múltiples impactos de bala y está muy grave. Tiene tres antecedentes penales, el último de 2023 por hurto.

Según las primeras investigaciones, la casa funciona como una boca de venta de drogas. Al lugar llegaron los delincuentes en un auto, entraron a la casa y abrieron fuego contra todas las personas que estaban allí.

Los policías incautaron al menos un arma de fuego en el lugar. Se trata de una pistola Glock 9 mm modificada con cargador de 35 municiones. Los efectivos 30 casquillos de bala en el lugar.

Vecinos de la zona dijeron a Subrayado este lunes de mañana que la boca de venta de drogas funciona desde hace un año aproximadamente. También cuentan que escucharon decenas de disparos y un auto salir del lugar a toda velocidad.

Trabajan policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía de Montevideo.

Con la información primaria del domingo a la noche, así lo había informado el periodista de Subrayado Guillermo Lorenzo: