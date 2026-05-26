Niebla intensa y varios accidentes en rutas: choques en Florida y Tacuarembó dejaron cuatro heridos

Los accidentes ocurrieron en ruta 5 en momentos en que había niebla densa.

Dos accidentes este martes de mañana sobre ruta 5 dejaron cuatro personas lesionadas en Florida y Tacuarembó, en momentos en que había intensa niebla y escasa visibilidad en varios puntos del país.

El primero ocurrió sobre las 07:30 en el kilómetro 348 de ruta 5, en la zona de Curtina, Tacuarembó. Según informó Policía Caminera, un ómnibus que trasladaba escolares y liceales hacia el sur chocó de forma frontolateral con un micro de transporte escolar que intentaba ingresar a la ruta desde camino Del Arbolito.

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Tras el impacto, el micro despistó hacia la franja natural oeste. En ese vehículo viajaban 10 personas y tres resultaron lesionadas, aunque en principio no eran heridas de gravedad. Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital en ambulancias de ASSE. En el ómnibus no hubo lesionados.

La senda oeste quedó obstruida y el tránsito fue canalizado por la senda este. Policía Caminera indicó que en la zona había penumbra matutina y nieblas intensas.

Choque en Florida: dos camiones involucrados

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Más tarde, sobre las 07:50, se registró otro accidente en el kilómetro 100,500 de ruta 5, en Florida. Un camión que circulaba de norte a sur fue chocado de atrás por una camioneta que iba en el mismo sentido. A su vez, esa camioneta también fue impactada por otro camión.

En este caso hubo un lesionado leve: el acompañante que viajaba en la camioneta. La ruta quedó parcialmente obstruida y también había intensa niebla en la zona.

Estos accidentes ocurrieron horas después de otro grave despiste en rutas nacionales. En la noche del lunes, una mujer embarazada de ocho meses murió tras el vuelco de un auto en el kilómetro 299 de ruta 8, en Treinta y Tres.

El vehículo viajaba desde Parque del Plata hacia Melo y despistó en una curva hacia la derecha antes de volcar al costado de la ruta. El conductor, un hombre de 34 años, y un niño de 7 resultaron graves, aunque posteriormente la Policía informó que ambos estaban estables y fuera de peligro.

El examen de alcoholemia al conductor dio resultado cero. Según Policía Caminera, el niño viajaba sin sistema de retención infantil.