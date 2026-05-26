Orsi dijo que "Ancap está abasteciéndose como para tener espalda todo el año" y que los precios se verán "mes a mes"

El presidente Orsi fue consultado este martes sobre la decisión que tomará esta semana con el precio de los combustibles, y si a partir de junio habrá otra suba (la tercera consecutiva) o si por el contrario hay margen para mantenerlos sin cambios el próximo mes.

Preguntado en rueda de prensa si espera no tener que subir los combustibles en junio (ya subieron en abril y mayo), Orsi respondió: “Bueno, siempre deseás eso, lo que (pasa) es que la realidad mundial te está marcando cosas distintas”.

Se refería a la guerra en Oriente Medio y la posibilidad de que Estados Unidos e Irán acuerden un alto el fuego que permita volver a la normalidad el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz, por donde pasaba antes de la guerra el 25% de crudo internacional.

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“Se anunció la paz ahora, o la semana que viene podría haber alguna señal, yo creo que eso va a marcar, y es increíble cómo eso te pone en otro lugar”, agregó el presidente.

“Igual, Ancap está abasteciéndose como para tener espalda por todo el año”, dijo Orsi y agregó que el precio local se verá “mes a mes”.

“Veremos, mes a mes tenemos que ir viendo eso porque somos muy dependientes de eso”, dijo el mandatario.

Reunión este martes

La ministra de Industria Fernanda Cardona aguarda por estas horas el informe mensual de precios de paridad de importación de los combustibles que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Cardona se reúne este martes con la Ursea, mientras que equipos técnicos de su Ministerio se reúnen con los de Economía para concretar en los próximos días el anuncio sobre los precios de los combustibles.

Con respecto a la situación actual, la ministra señaló que el valor del barril de petróleo no ha descendido y las fluctuaciones en los precios de paridad de importación se mantienen desde marzo.

Cardona indicó además que junto a la Ursea se monitorea el suministro y la conducta de consumo de combustibles en las fronteras con Brasil y Argentina.

Consultada sobre si Ancap tiene fondos como para absorber un eventual ajuste de los combustibles, la ministra sostuvo que la empresa petrolera estatal viene planificando el tema y recordó la contratación de un seguro para abril y mayo para cubrirse de las oscilaciones bruscas de los precios internacionales.

Patrulleras oceánicas para la Armada y el caso Cardama

El presidente Orsi fue consultado también por la compra de patrulleras oceánicas para la Armada Nacional tras rescindir el contrato con el astillero Cardama de España. Dijo que ya fue una misión a Gran Bretaña para ver la posibilidad de comprarlas allá, en un negocio que sería entre Estados y no con un privado.