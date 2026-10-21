Familias de niños con alergias severas a alimentos y medicamentos reclaman acceso a adrenalina autoinyectable

El colectivo Alérgicos Múltiples del Uruguay (AMU) se formó en julio y, hasta el momento, nuclea a unas 200 familias con pacientes que necesitan un autoinyector de adrenalina.

Fiorella Pécora, integrante de AMU, dijo en Arriba Gente que la mayoría son familias de niños con alergias severas a alimentos y medicamentos, que tienen el tratamiento indicado por su médico, pero no se consigue en el país.

Pécora explicó que una reacción anafiláctica, severa, se desencadena en minutos, afecta a dos o más sistemas del cuerpo y avanza rápidamente. Por ejemplo, cierre de glotis, urticaria, o una reacción que puede manifestarse con síntomas cardiovasculares, desmayo o pérdida de conocimiento.

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Ante la exposición accidental al alérgeno, se debe acudir o llamar rápidamente a una emergencia médica. "Cada minuto cuenta. La indicación para estos casos es que si la reacción sucede, inmediatamente que se detecta tiene que haber un autoinyector de adrenalina con una dosis precargada para que la persona se aplique y luego llamar a la emergencia", indicó.

Es el tratamiento que a nivel mundial se indica para estas situaciones, pero en Uruguay ningún laboratorio lo comercializa. Desde AMU, se reunieron con el Ministerio de Salud Pública y parlamentarios en busca de una solución.

Hoy en día, las familias deben viajar a Argentina y gastar de 500 a 600 dólares por un autoinyector de un solo uso y un año de caducidad. También se comercializa en Chile y Europa, sostuvo.

El colectivo también se reunió con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y trabaja en protocolos para la atención de los niños. Pécoca afirmó que la ANEP no permite el ingreso de la medicación a los centros educativos ni aplicarla.