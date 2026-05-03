Mañanas y noches frescas, días más cálidos: el pronóstico de Nubel Cisneros para el comienzo de la semana

Este domingo, la mañana comenzó muy fría con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas, como informó el meteorólogo Nubel Cisneros en su pronóstico. La tarde continuará fresca a templada con buena presencia de sol previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

El lunes la mañana estará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con cielo despejado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.

Para el martes se espera que la mañana esté fresca con gradual aumento de nubosidad sobre la zona norte, inestabilizando la zona con probables lluvias aisladas. La tarde continuará templada a cálida con mucha nubosidad en el norte persistiendo la probabilidad de lluvias aisladas, y con escasa nubosidad en el resto del país.

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La temperatura para este domingo

En el norte, la máxima será de 22ºC y la mínima de 8ºC.

En el sur, la máxima será de 20ºC y la mínima de 8ºC.

En el este, la máxima será de 20ºC y la mínima de 6ºC.

En el oeste, la máxima será de 22ºC y la mínima de 8ºC.

En el área metropolitana, la máxima será de 19ºC y la mínima de 9ºC.

La temperatura para este lunes

En el norte, la máxima será de 24ºC y la mínima de 14ºC.

En el sur, la máxima será de 22ºC y la mínima de 12ºC.

En el este, la máxima será de 22ºC y la mínima de 12ºC.

En el oeste, la máxima será de 24ºC y la mínima de 12ºC.

En el área metropolitana, la máxima será de 20ºC y la mínima de 15ºC.

La temperatura para este martes

En el norte, la máxima será de 28ºC y la mínima de 14ºC.

En el sur, la máxima será de 24ºC y la mínima de 14ºC.

En el este, la máxima será de 23ºC y la mínima de 14ºC.

En el oeste, la máxima será de 27ºC y la mínima de 14ºC.

En el área metropolitana, la máxima será de 21ºC y la mínima de 16ºC.