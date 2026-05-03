RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL TIEMPO

Mañanas y noches frescas, días más cálidos: el pronóstico de Nubel Cisneros para el comienzo de la semana

Este domingo se espera un importante descenso de la temperatura en la noche.

tormenta-nubes-cielo-montevideo-cisneros-nubel-tiempo-clima

Este domingo, la mañana comenzó muy fría con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas, como informó el meteorólogo Nubel Cisneros en su pronóstico. La tarde continuará fresca a templada con buena presencia de sol previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

El lunes la mañana estará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con cielo despejado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.

Para el martes se espera que la mañana esté fresca con gradual aumento de nubosidad sobre la zona norte, inestabilizando la zona con probables lluvias aisladas. La tarde continuará templada a cálida con mucha nubosidad en el norte persistiendo la probabilidad de lluvias aisladas, y con escasa nubosidad en el resto del país.

viernes 1° de mayo: jornada templada a calida con buena presencia de sol, algunas lluvias en la noche en el noreste
Seguí leyendo

Viernes 1° de mayo: "Jornada templada a cálida con buena presencia de sol, algunas lluvias en la noche en el noreste"

La temperatura para este domingo

En el norte, la máxima será de 22ºC y la mínima de 8ºC.

En el sur, la máxima será de 20ºC y la mínima de 8ºC.

En el este, la máxima será de 20ºC y la mínima de 6ºC.

En el oeste, la máxima será de 22ºC y la mínima de 8ºC.

En el área metropolitana, la máxima será de 19ºC y la mínima de 9ºC.

La temperatura para este lunes

En el norte, la máxima será de 24ºC y la mínima de 14ºC.

En el sur, la máxima será de 22ºC y la mínima de 12ºC.

En el este, la máxima será de 22ºC y la mínima de 12ºC.

En el oeste, la máxima será de 24ºC y la mínima de 12ºC.

En el área metropolitana, la máxima será de 20ºC y la mínima de 15ºC.

La temperatura para este martes

En el norte, la máxima será de 28ºC y la mínima de 14ºC.

En el sur, la máxima será de 24ºC y la mínima de 14ºC.

En el este, la máxima será de 23ºC y la mínima de 14ºC.

En el oeste, la máxima será de 27ºC y la mínima de 14ºC.

En el área metropolitana, la máxima será de 21ºC y la mínima de 16ºC.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: AFP.
combustibles

Cae el precio del petróleo tras nueva propuesta de paz de Irán
BATLLE Y ORDOÑEZ Y CÁDIZ

Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo
SISTEMA PREVISIONAL

Gobierno estima que 30% de los trabajadores se podría beneficiar de una jubilación anticipada a los 60 años
DESDE EL LUNES 4 DE MAYO

Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas
caso moisés

Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario

Te puede interesar

Imagen de archivo. 
ARTIGAS

Un joven de 19 años murió en un siniestro múltiple en Bella Unión; investigan las causas del choque
Pablo Laurta, detenido por la Policía Argentina.
preso en Gualeguaychú

Argentina: denuncian amenazas de Pablo Laurta a familiares de las víctimas desde la cárcel
Foto: AFP
INTEGRANTES DEL PI-CNT

Cancillería informó liberación de uruguayos de la flotilla interceptada por Israel

Dejá tu comentario