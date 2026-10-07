Nubel Cisneros llamó a "extremar las precauciones" ante la salida de cauces de ríos y arroyos en muchos puntos del país

El meteorólogo Nubel Cisneros llamó a extremar las precauciones en las próximas horas por la salida de cauces de ríos y arroyos.

"Está muy complicado, la descarga de agua es muy violenta. Está casi todo saturado lo que es al norte del Río Negro, está saturado todo el suelo, por lo tanto el escurrimiento va a ser muy rápido", destacó.

Y añadió: "A extremar las precauciones porque sí o sí les puedo asegurar que en las próximas horas vamos a tener salida de cauces de ríos y arroyos en muchos puntos del país".

El meteorólogo indicó que "lo peor recién está ingresando, hace un par de horas que ingresó a la capital del país y se va desplazando". "Mucho cuidado, de estas tormentas alguna puede ser puntualmente fuerte. Capaces de generar granizada, actividad eléctrica y rachas de viento", dijo Nubel Cisneros. Y agregó: "Esto va a pasar entre lo que es hoy y las primeras horas de la madrugada de este jueves. Luego mejoran las condiciones y, prácticamente, el jueves va a estar sin lluvias". — Subrayado (@Subrayado) October 7, 2026

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