El meteorólogo Nubel Cisneros llamó a extremar las precauciones en las próximas horas por la salida de cauces de ríos y arroyos.
Nubel Cisneros llamó a "extremar las precauciones" ante la salida de cauces de ríos y arroyos en muchos puntos del país
El meteorólogo explicó que el suelo está saturado al norte del Río Negro y que el escurrimiento va a ser muy rápido ya que la descarga de agua "es muy violenta".
"Está muy complicado, la descarga de agua es muy violenta. Está casi todo saturado lo que es al norte del Río Negro, está saturado todo el suelo, por lo tanto el escurrimiento va a ser muy rápido", destacó.
Y añadió: "A extremar las precauciones porque sí o sí les puedo asegurar que en las próximas horas vamos a tener salida de cauces de ríos y arroyos en muchos puntos del país".
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El meteorólogo indicó que "lo peor recién está ingresando, hace un par de horas que ingresó a la capital del país y se va desplazando".
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