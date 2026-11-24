El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que diciembre comienza con calor y sin lluvias, por lo menos hasta el 7 u 8.

"Vamos a tener un período largo con temperaturas elevadas y mucho cuidado, esto comienza a complicarse", adelantó. Y añadió: "Vamos a tener 8 o 10 días de calor intenso y esto va a desencadenar eventualmente en un episodio de tormentas fuertes".

El sábado, día de la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario, habrá mucho calor al igual que el domingo.

En lo que respecta a esta semana, indicó que será típicamente veraniega y libre de precipitaciones.

Cisneros llamó a tener cuidado con los golpes de calor debido a las altas temperaturas ya que van a superar los 34° en el capital del país. En el resto del territorio, las máximas alcanzarán los 40°.

Además, advirtió por el riesgo de incendios forestales ya que hay zonas donde falta el agua.

"Está lloviendo muchísimo en la cuenca media y alta del río Uruguay. Lluvias que está superando los 300, 400 milímetros, por lo tanto eso en 15, 20 días lo tenemos acá", explicó.