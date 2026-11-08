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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo ligeramente cálido con buena presencia de sol y frío en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en el área metropolitana, la máxima será de 19° y la mínima de 8°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo ligeramente cálida con buena presencia de sol.

La mañana estará muy fría con algunas heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continuará templada a ligeramente cálida con muy buena presencia de sol y temperaturas frías en la noche.

La temperatura máxima en el norte y oeste del país será de 25° y la mínima de 8°.

En el sur y este, la mínima descenderá hasta los 8° y la máxima se ubicará en 20°.

En el área metropolitana, la máxima será de 19° y la mínima de 8°.

El lunes comienza frío con cielo despejado observándose algunos bancos de nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, comenzando a moderarse las temperaturas en la noche.

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