El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una jornada de jueves con chaparrones de aguanieve que tendrá una temperatura máxima de entre 7° y 9°.
Nubel Cisneros anunció un jueves "gélido, típicamente glacial" con mucho viento y chaparrones de aguanieve
El meteorólogo indicó que la sensación térmica será de 3° a 5° y la temperatura máxima de 7° a 9°.
"Intenso frío mañana jueves, hay que salir preparados. Temperaturas muy bajas en la madrugada de mañana. Va a ser un día gélido, típicamente glacial ya deja de ser hasta invernal", destacó.
La nubosidad comenzó a afectar el país este miércoles de noche por el suroeste y litoral, con el ingreso de un frente frío no muy activo.
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Los chaparrones de aguanieve se registrarán en toda la costa sureste. La temperatura máxima en la capital será de 7° a 9° con mucho viento; la sensación térmica en la mañana y noche estará por debajo de 0°.
La sensación térmica será de 3° a 5°.
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