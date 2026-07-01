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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció un jueves "gélido, típicamente glacial" con mucho viento y chaparrones de aguanieve

El meteorólogo indicó que la sensación térmica será de 3° a 5° y la temperatura máxima de 7° a 9°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una jornada de jueves con chaparrones de aguanieve que tendrá una temperatura máxima de entre 7° y 9°.

"Intenso frío mañana jueves, hay que salir preparados. Temperaturas muy bajas en la madrugada de mañana. Va a ser un día gélido, típicamente glacial ya deja de ser hasta invernal", destacó.

La nubosidad comenzó a afectar el país este miércoles de noche por el suroeste y litoral, con el ingreso de un frente frío no muy activo.

Frío y con heladas, así se presenta el tiempo estos días. Foto: enviada, Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro.
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Muy frío, con heladas y mínimas bajo cero, así continúa la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros

Los chaparrones de aguanieve se registrarán en toda la costa sureste. La temperatura máxima en la capital será de 7° a 9° con mucho viento; la sensación térmica en la mañana y noche estará por debajo de 0°.

La sensación térmica será de 3° a 5°.

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