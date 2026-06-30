El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío de mañana y de noche, con heladas y mínimas bajo cero. Además hay nieblas y neblinas aisladas en todo el país.
Muy frío, con heladas y mínimas bajo cero; así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío de mañana y de noche, con heladas y mínimas bajo cero. Además hay nieblas y neblinas aisladas en todo el país.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría, con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo escasamente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.
El miércoles tendremos una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría a fresca con pasaje de nubosidad en la noche y posterior descenso de temperatura.
Comienzo de semana frío, con heladas, pero sin lluvias; el pronóstico de Nubel Cisneros
El jueves se espera una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado y pronunciado descenso de temperatura en la noche.
Martes 30
Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
Miércoles 1 de julio
Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 3º
Jueves 2
Zona Norte: máxima 12º y mínima -2º
Zona Sur: máxima 12º y mínima -2º
Zona Metropolitana: máxima 9º y mínima 0º
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