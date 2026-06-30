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Muy frío, con heladas y mínimas bajo cero; así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío de mañana y de noche, con heladas y mínimas bajo cero. Además hay nieblas y neblinas aisladas en todo el país.

Frío y con heladas, así se presenta el tiempo estos días. Foto: enviada, Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro.

Frío y con heladas, así se presenta el tiempo estos días. Foto: enviada, Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro.

El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío de mañana y de noche, con heladas y mínimas bajo cero. Además hay nieblas y neblinas aisladas en todo el país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta muy fría, con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo escasamente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

El miércoles tendremos una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría a fresca con pasaje de nubosidad en la noche y posterior descenso de temperatura.

comienzo de semana frio, con heladas, pero sin lluvias; el pronostico de nubel cisneros
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Comienzo de semana frío, con heladas, pero sin lluvias; el pronóstico de Nubel Cisneros

El jueves se espera una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado y pronunciado descenso de temperatura en la noche.

Martes 30

Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º

Miércoles 1 de julio

Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 3º

Jueves 2

Zona Norte: máxima 12º y mínima -2º

Zona Sur: máxima 12º y mínima -2º

Zona Metropolitana: máxima 9º y mínima 0º

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