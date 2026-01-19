El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que hasta el 29 de enero no habrá precipitaciones y habrá mucho calor.
Nubel Cisneros anunció que habrá 10 días con mucho calor, libre de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
El meteorólogo indicó que las temperaturas llegarán a los 40° en el norte y litoral del país y, de 38° en el resto del territorio.
"Vamos a tener de 8 a 10 días con temperaturas en ascenso y libre de lluvias", dijo. Y agregó: "Ya mucho calor a partir de mañana en gran parte del país".
Las temperaturas llegarán a los 40° en el norte y litoral del país y, de 38° en el resto del territorio. En el área metropolitana la máxima se ubicará entre los 30° y 33°.
Ya gregó: "Vamos a tener térmicas de 44° a 46°, en el norte capaz que algún grado más. Capaz que en Artigas llegamos a los 50° de térmica".
