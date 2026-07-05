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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo frío con nieblas y neblinas, desmejora en la noche con lluvias aisladas

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en el área metropolitana la temperatura máxima será de 9° y la mínima de 0°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo con nubosidad, desmejorando en la noche.

La mañana comienza muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.

La tarde seguirá fría a fresca con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el suroeste con lluvias aisladas.

En el norte y oeste del país, la máxima será de 14° y la mínima de -2.

En el sur, la mínima descenderá hasta los -2° y la máxima se ubicará en los 11°.

En el este del territorio, la máxima será de 12° y la mínima de -2°.

El lunes comienza muy frío con abundante nubosidad y lluvias y lloviznas aisladas, en las zonas costeras del sureste y este.

La tarde continúa fría a fresca con cielo parcialmente nublado, manteniéndose inestable en las primeras horas la costa este.

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