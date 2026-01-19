RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°

El meteorólogo indicó que las temperaturas llegarán a los 40° en el norte y litoral del país y, de 38° en el resto del territorio.

playa-verano-sol-calor

"Vamos a tener de 8 a 10 días con temperaturas en ascenso y libre de lluvias", dijo. Y agregó: "Ya mucho calor a partir de mañana en gran parte del país".

Las temperaturas llegarán a los 40° en el norte y litoral del país y, de 38° en el resto del territorio. En el área metropolitana la máxima se ubicará entre los 30° y 33°.

de fresco a calido y sin lluvias, asi continua la semana segun el informe de nubel cisneros
Ya agregó: "Vamos a tener térmicas de 44° a 46°, en el norte capaz que algún grado más. Capaz que en Artigas llegamos a los 50° de térmica".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2013361536027234484&partner=&hide_thread=false

