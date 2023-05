"Nosotros estamos por la transparencia, por la verdad", dijo Javier García tras críticas de Fernando Pereira

"Yo escuché ayer críticas, por ejemplo del presidente del Frente Amplio, del señor Fernando Pereira, que decía que no le parecía muy bien por qué se podía acceder a información que no está bien acceder, y yo pregunto: ¿quién dice qué información pueden acceder ustedes y cuál no pueden acceder?, ¿quién es el sensor que va a decidir eso?", expresó.