Cruce en Senado tras publicación de Abracinskas sobre patrimonio de Javier García; la frenteamplista pidió disculpas

Un cruce de declaraciones se dio miércoles de mañana en el Senado tras la publicación de la senadora suplente de Oscar Andrade, Lilián Abracinskas , que en su cuenta de la red social X opinó sobre el incremento en el patrimonio personal del senador del Partido Nacional, Javier García .

Abracinskas publicó: "Tan beneficioso para su patrimonio personal como perjudicial para las arcas del Estado. Parecería ir quedando en evidencia para quien fue redituable la gestión del exministro" y señaló un incremento en el patrimonio neto de García de aproximadamente un millón de pesos en 2020 a aproximadamente 17,5 millones de pesos en 2025.

A este comentario, García respondió este miércoles en sala. El nacionalista aseguró que la frenteamplista se hizo eco de una "infamia" y que la declaración jurada fue editada, en la que se ocultó un dato clave en el incremento patrimonial, debido al fallecimiento de su madre en agosto de 2024.

García acusó a Abracinskas de difamarlo en procura de una ventaja política y aseguró que "se hizo eco de lo peor que se puede hacer en política. Yo nunca pensé en mi vida señora presidenta que en una sesión del Senado de la República tenía que venir a defender el honor de mi madre fallecida, defender el honor personal y el de mi familia".

En tanto, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, defendió la postura de García y reclamó la presencia de Abracinskas en la sala. "Estamos viendo la cara más miserable y más ruin del oficialismo", afirmó.

Da Silva acusó a Abracinskas de ocultarse y pidió que la senadora suplente del oficialismo se presente en la cámara para enfrentar al nacionalista y expresarle mirándolo a la cara lo manifestado en redes sociales.

Por su parte, el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Caggiani, defendió a Abracinskas en su libertad de expresión. "Lo que pasa en el mundo Twitter tenemos mucho para discutir", indicó el frenteamplista y afirmó que cuando Abracinskas realizó la publicación no estaba en uso del cargo en el Senado en su calidad de suplente.

Caggiani realizó un llamamiento a los legisladores de la oposición a respetar los acuerdos y propuso que el tema fueros sea discutido en otra sesión convocada para tal fin.

Tras la polémica, Abracinskas pidió disculpas a García y reconoció que la publicación fue equivocada por una información que "resultó ser sesgada".

"Creo en el debate firme y respetuoso pero también en la responsabilidad y el rigor al momento de comunicar", afirmó. "Esto no cambia ni relativiza la decisión del Frente Amplio de impulsar una comisión investigadora para determinar responsabilidades en el caso Cardama. La transparencia y el esclarecimiento de los hechos son imprescindibles para fortalecer la confianza pública", agregó.