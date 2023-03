"Nos tocó la desgracia": el relato del padre de la niña que fue baleada en el barrio Capra

El hombre, que prefirió no ser identificado, dijo desconocer por qué tirotearon su casa. "No tengo ni idea por qué pasaron, por qué tiraron ahí. Al no ser de acá (por Montevideo) uno no entiende mucho. Yo hace cuatro años me vine a Montevideo en busca de trabajo, me hice cargo de ellos (los niños). Nos tocó la desgracia de pasar este momento", expresó este lunes.