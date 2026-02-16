RECIBÍ EL NEWSLETTER
HERIDA EN UNA PIERNA

Está fuera de peligro la niña de 5 años baleada frente a su casa en ruta 102 y Pedro de Mendoza

La menor había sido alcanzada por unos de los disparos, que la hirió en una pierna. Fue trasladada a un centro asistencial y evoluciona favorablemente.

Foto: Archivo / Subrayado

La niña de cinco años que recibió un disparo de arma de fuego cuando estaba frente a su casa en ruta 102 y Pedro de Mendoza, está fuera de peligro.

Aproximadamente a las 18:30 horas del domingo, tres hombres que circulaban en una moto efectuaron varios disparos de arma de fuego hacia la vivienda. La niña estaba frente al domicilio y fue alcanzada por una bala, que hirió en su pierna izquierda. También sufrió fractura expuesta de peroné.

La menor fue asistida por personal médico y trasladada a un centro asistencial. En principio, su cuadro revestía gravedad, pero con el transcurso de las horas evolucionó favorablemente y ahora permanece fuera de peligro.

La Policía encontró varios proyectiles en el lugar y trabaja en el caso. La Fiscalía de Flagrancia de 7º turno está al frente de las actuaciones.

