RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO DEL CLÁSICO DEL INTERMEDIO

"Nos sentimos traicionados", dijo presidente de CAFO por funcionario condenado por bengala; trabajaba hacía 15 años

"Hoy fue a pedir disculpas", sostuvo Gonzalo Trabal, pero advirtió que "el mal ya está hecho, porque mancha a toda la institución".

gonzalo-trabal-presidente-cafo

El presidente de CAFO, Gonzalo Trabal, dijo estar sorprendido por la participación de un funcionario en el ingreso de la bengala náutica en el clásico del intermedio. Contó que trabajaba hace 15 años, que nunca tuvo problemas y que hoy de mañana fue a pedir perdón

Trabal manifestó “alegría” porque la Justicia pudo “llegar a una definición, por lo menos encontrar la punta de la madeja”, pero que también hay “una tristeza enorme”.

“Nos sentimos traicionados por uno de los nuestros. Nos tomó absolutamente por sorpresa ayer de tarde, ni nos imaginábamos esta situación”, afirmó el presidente de CAFO.

tres condenados y un imputado por el ingreso de la bengala nautica al clasico del 6 de julio
Seguí leyendo

Tres condenados y un imputado por el ingreso de la bengala náutica al clásico del 6 de julio

“Ya hacía 15 años que trabajaba en CAFO, nunca habíamos tenido un problema de conducta con él, él se desarrollaba en el sector de limpieza. Los días de partido, además, era el encargado de la apertura de las cabinas de prensa. Hoy fue a pedir disculpas. Se presentó, estuvo con el intendente nuestro. Solamente fue a pedir disculpas”, agregó. El funcionario condenado argumentó que fue por “un mal momento económico”.

“Sumamente arrepentido pero el mal ya está hecho, porque mancha a toda la institución, a todos sus compañeros. No tenemos alta rotación de funcionarios, entonces damos por descontado que una persona que hace 15 años que trabaja con nosotros, que nunca tuvo un inconveniente, de un día para el otro nos encontramos con esto. Sinceramente creo que no lo hubiéramos podido evitar. Son esas cosas que suceden y esperemos que sea la última”, dijo Trabal.

Temas de la nota

Lo más visto

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la zona; lo investigan como rapiña
MONTEVIDEO

Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
MONTEVIDEO

Cerro: hombre de 83 años y su nieto de 20 heridos por una pelea entre ambos, "por problemas de adicción"

Te puede interesar

Anunciaron obras de saneamiento en Atlántida y la construcción del Hospital de la Costa en esa ciudad balneario video
NUEVAS OBRAS EN CANELONES

Anunciaron obras de saneamiento en Atlántida y la construcción del Hospital de la Costa en esa ciudad balneario
IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes video
REPÚBLICA DE MÉXICO Y 6 DE ABRIL

IMM trabaja para instalar nuevo radar en rambla de Punta Gorda que comenzará a fiscalizar a fin de mes
MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene
OPERATIVO SANITARIO EN LA ZONA

MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene

Dejá tu comentario