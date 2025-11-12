"Nos sentimos traicionados", dijo presidente de CAFO por funcionario condenado por bengala; trabajaba hacía 15 años

El presidente de CAFO , Gonzalo Trabal, dijo estar sorprendido por la participación de un funcionario en el ingreso de la bengala náutica en el clásico del intermedio. Contó que trabajaba hace 15 años, que nunca tuvo problemas y que hoy de mañana fue a pedir perdón

Trabal manifestó “alegría” porque la Justicia pudo “llegar a una definición, por lo menos encontrar la punta de la madeja”, pero que también hay “una tristeza enorme”.

“Nos sentimos traicionados por uno de los nuestros. Nos tomó absolutamente por sorpresa ayer de tarde, ni nos imaginábamos esta situación”, afirmó el presidente de CAFO.

“Ya hacía 15 años que trabajaba en CAFO, nunca habíamos tenido un problema de conducta con él, él se desarrollaba en el sector de limpieza. Los días de partido, además, era el encargado de la apertura de las cabinas de prensa. Hoy fue a pedir disculpas. Se presentó, estuvo con el intendente nuestro. Solamente fue a pedir disculpas”, agregó. El funcionario condenado argumentó que fue por “un mal momento económico”.

“Sumamente arrepentido pero el mal ya está hecho, porque mancha a toda la institución, a todos sus compañeros. No tenemos alta rotación de funcionarios, entonces damos por descontado que una persona que hace 15 años que trabaja con nosotros, que nunca tuvo un inconveniente, de un día para el otro nos encontramos con esto. Sinceramente creo que no lo hubiéramos podido evitar. Son esas cosas que suceden y esperemos que sea la última”, dijo Trabal.